Cancelado el concierto inaugural del BeatOut de A Coruña ante la imposibilidad del grupo de llegar por los incendios

El grupo Ultralagrima tenía previsto actuar este miércoles a las 21 horas en el Don Giorgio Cocktail Club de A Coruña como parte de la primera jornada del festival de música electrónica BeatOut de A Coruña. Sin embargo, los artistas no pudieron llegar a la ciudad debido a los cortes de conexiones por los incendios.

En el día de ayer, a través de sus redes sociales, hicieron un llamamiento solicitando un conductor que les pudiese acercar hasta la ciudad. En su comunicado explicaban que les habían cancelado los trenes para poder viajar desde Madrid.

Comunicado de Ultralagrima este jueves / LOC

En una nueva publicación este miércoles, a escasas horas del concierto, han indicado que finalmente no ha sido posible realizar el viaje y han tenido que cancelar el concierto. La organización, por su parte, ha anunciado que reembolsará el dinero de las entradas anticipadas y a cambio ofrecerá un concierto gratuito de Meddi TH y una sesión de DJ Boquete.