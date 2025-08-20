Un chaparrón inesperado tras casi un mes de sol en A Coruña

Que llueva en A Coruña o en Galicia rara vez ha sido noticia. Sin embargo, tras un año muy lluvioso, la comunidad vive un verano con pocas precipitaciones. Desde el 28 de julio no se registraban lluvias en A Coruña y ayer, 19 de agosto, tres semanas después, volvió a caer agua del cielo.

El chaparrón, que se inició sobre las 13.30 horas, duró poco, pero a más de uno cogió desprevenido: terrazas que se vaciaron en breves instantes y toallas de playa que se utilizaron como refugio.

Un chaparrón inesperado tras casi un mes de sol

En lo que va de verano, desde el 21 de junio, solo ha llovido 8 días de un total de 60. Sin embargo, el único día que hubo una buena cantidad de agua fue el 19 de julio, con 6,5 litros.

Según las previsiones de MeteoGalicia, se esperan algunas lluvias matinales en A Coruña para hoy y mañana, pero el fin de semana vuelve el calor con máximas de 25 grados.