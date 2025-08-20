A Coruña comienza a donar para los afectados por las llamas

La solidaridad con los afectados por los fuegos de Ourense ha llegado también hasta A Coruña. Ha sido Cris Pérez, natural de A Rúa e instalada en la ciudad, junto con su amiga María Rodríguez, la que ha iniciado la campaña para recoger comida y material para necesario para los vecinos que siguen combatiendo el fuego en la comarca de Valdeorras.

«Es nuestra primera vez haciendo algo así», explica Pérez. «No sabíamos por dónde empezar, pero escribimos a algunos grupos de vecinos de la zona de Valdeorras y ellos nos han ayudado a coordinar y encontrar sedes en A Coruña».

La de A Rúa añade que «todo está siendo muy bonito» y que ha habido muchos vecinos de la ciudad que se han implicado desde el primer momento donando. «Ahora lo que necesitamos sobre todo son cajas, cubos, rastrillos, guantes... materiales que los vecinos y los bomberos puedan usar. Tenemos ya suficientes paquetes de comida no perecedera y agua», dice Pérez. Los interesados podrán dejar los paquetes de ayuda hasta el jueves en tres puntos: SPL Psicología, en el número 46 de la calle Ángel Rebollo por las tardes; el centro de Crossfit DKR, en la calle Galileo Galilei, 25, abierto todo el día; o en la sede de Podemos en la calle Chile, 35, por las mañanas. Pérez y el resto de personas que organizan esta recogida cuentan con la ayuda de los voluntarios de Protección Civil y los efectivos del parque de Bomberos de Agrela, que llevarán ayuda hasta los puntos necesarios. Ellas, dice, no podrán desplazarse hasta el fin de semana a la zonas afectadas de su comarca natal por falta de vehículos.

Desde Protección Civil de A Coruña se hacen eco de las recomendaciones del 112 Galicia para las recogidas de ayuda improvisadas por los vecinos. «Acercarnos hasta las zonas afectadas puede dificultar el trabajo de los equipos de emergencia, poner en riesgo nuestra seguridad y colapsar vías de acceso», advierten los voluntarios. En su lugar, aconsejan dejar el material en los puestos de Protección Civil de cada municipio para que estos lo puedan llevar consigo y coordinar la distribución hacia los puntos que lo necesiten más. Lo más necesario, destacan, son batefuegos, mascarillas, gafas y guantes de protección.