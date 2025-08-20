Las delegadas de la Xunta piden a alcaldes ayuda con los incendios

Las delegadas de la Xunta en A Coruña y Ferrol se reunieron este martes con alcaldes de la provincia de A Coruña para coordinar las acciones contra incendios forestales.

Durante la reunión las representantes del Gobierno autonómico pidieron a los 93 representantes municipales presentes que extremaran la vigilancia en zonas especialmente sensibles, espacios protegidos y lugares con una gran carga vegetal. «Aunque la situación en la provincia de A Coruña no tiene la gravedad de la provincia de Ourense, no debemos bajar la guardia y tenemos que seguir extremando todas las precauciones», afirmaron las delegadas.