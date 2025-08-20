El dúo sinfónico entre Pedro Guerra y la Orquesta Gaos brilla en la Semana Clásica de A Coruña

La Semana Clásica ofrecio ayer, en María Pita, una propuesta de singular calidad: el tándem formado por el cantautor canario Pedro Guerra y la coruñesa Orquesta Gaos. Ambos unieron fuerzas sobre el escenario para versionar el repertorio pop del cantautor, con éxitos como Debajo del puente, Lazos o Contamíname, pero con una partitura sinfónica.

Una propuesta que Guerra ya había ensayado durante los conciertos de RTVE de la pandemia y que ayer encandiló al público de María Pita.