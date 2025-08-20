Las fiestas de Novo Mesoiro renacen como Son de Mesoiro
Las celebraciones empiezan el 28 de agosto de la mano de una empresa privada
Las fiestas de barrio de Novo Mesoiro vuelven con una lavado de cara y de la mano de una empresa privada. El Son de Mesoiro comenzará el próximo 28 de agosto con la apertura del mercado, gastronomía y atracciones, pero el gran evento del día será a las 20.00 horas con una degustación de mejillones en los locales del barrio.
Las celebraciones se extenderán hasta el día 1 de septiembre, con actuaciones de DJ locales como DJ Javito, que estará todos los días, y otros artistas del barrio como los Kibbis, de música Yeyé.
El 31 de agosto, los vecinos podrán disfrutar de los conciertos de Clandestinos e Inadaptados, además de una verbena de la mano de la Orquesta Sinfonía a las 21.00 horas. Los más pequeños podrán disfrutar también ese día de un Carnaval infantil y una fiesta de la espuma, que empezará a las 17.00 horas.
