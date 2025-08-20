Las fiestas de Novo Mesoiro renacen como Son de Mesoiro

Las fiestas de barrio de Novo Mesoiro vuelven con una lavado de cara y de la mano de una empresa privada. El Son de Mesoiro comenzará el próximo 28 de agosto con la apertura del mercado, gastronomía y atracciones, pero el gran evento del día será a las 20.00 horas con una degustación de mejillones en los locales del barrio.

Las celebraciones se extenderán hasta el día 1 de septiembre, con actuaciones de DJ locales como DJ Javito, que estará todos los días, y otros artistas del barrio como los Kibbis, de música Yeyé.

El 31 de agosto, los vecinos podrán disfrutar de los conciertos de Clandestinos e Inadaptados, además de una verbena de la mano de la Orquesta Sinfonía a las 21.00 horas. Los más pequeños podrán disfrutar también ese día de un Carnaval infantil y una fiesta de la espuma, que empezará a las 17.00 horas.