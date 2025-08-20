Fresas para todos en Eirís

El epicentro de la fiesta en A Coruña fue, ayer, el barrio de Eirís. Ni siquiera la jornada de lluvia matinal, primera en un mes, pudo opacar el día grande del distrito, que celebró este mates su tradicional Fiesta de la Fresa. La celebración arrancó ya desde media mañana en su mejor escenario, el Parque de Eirís, y, como no podía ser de otro modo, lo hizo con música gracias a la actuación del grupo Folerpas. Le siguió, como en toda verbena gallega que se precie, la sesión vermú, en este caso, a cargo del dúo Élite.

La animación siguió por la tarde con la actuación del grupo Donaire, muy arraigado y popular en el barrio. También el ciclo de artes escénicas Cascarillarte, que recorre estos días diferentes ubicaciones de la ciudad con propuestas familiares para todos los públicos, se trasladó este martes al Parque de Eirís. En concreto, lo hizo la Tropa de Trapo, que intepretó sus Contos de nenas grandes e pequenas, y Brais das Hortas, que ofreció el espectáculo Zona en obras.

Pero lo más esperado de cada edición todavía estaba por llegar, la actividad que da nombre y razón de ser a las fiestas del barrio: el tradicional reparto de fresas para su degustación por parte de vecinos y asistentes. En esta ocasión, la organización de los festejos, a cargo de la asociación vecinal del barrio, repartió más de 300 kilos de esta fruta, que el público pudo disfrutar ya bajo el sol de la tarde, cuando las nubes se disiparon.

A la merienda de fresas le siguió, de nuevo, la música. Primero subió al escenario el grupo folk Culimaia, y, a las 23.00 horas, la fiesta siguió de la mano de la orquesta Metrópolis. Con la formación subió a cantar Lidia Sueiro, vecina del barrio, para añadir un toque todavía más identitario a los festejos.