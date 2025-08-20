Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 73 años en su piso de Elviña

Los bomberos de A Coruña hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 73 años en el interior de su vivienda. Llevaba varios días muerto.

La intervención se realizó este miércoles en la plaza Isaac Díaz Pardo, en Elviña, sobre la una de la tarde. Los bomberos, según el parte publicado en su página web, accedieron al interior del piso por la fachada con una autoescalera. Dentro encontraron a un varón de 73 años fallecido desde hace varios días.

En el operativo participaron Policía Local, Policía Nacional y 061, aunque los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.