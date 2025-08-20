Hallan el cuerpo sin vida de un hombre de 73 años en su piso de Elviña
Los bomberos tuvieron que acceder por la fachada
A Coruña
Los bomberos de A Coruña hallaron el cuerpo sin vida de un hombre de 73 años en el interior de su vivienda. Llevaba varios días muerto.
La intervención se realizó este miércoles en la plaza Isaac Díaz Pardo, en Elviña, sobre la una de la tarde. Los bomberos, según el parte publicado en su página web, accedieron al interior del piso por la fachada con una autoescalera. Dentro encontraron a un varón de 73 años fallecido desde hace varios días.
En el operativo participaron Policía Local, Policía Nacional y 061, aunque los servicios sanitarios solo pudieron confirmar su muerte.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote