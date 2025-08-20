La hostelería protesta para reclamar un convenio digno
El sector se cita esta tarde en el muelle de Calvo Sotelo para manifestar su malestar
Los tres sindicatos mayoritarios, CCOO, UGT y CIG, convocan para este miércoles, 20 de agosto, una protesta en el muelle de Calvo Sotelo. El objetivo es reclamar «un convenio digno» en la hostelería.
A través de un comunicado, CCOO hace un llamamiento a la movilización del personal para visibilizar su malestar, al tiempo que responsabiliza a la patronal de la precariedad en el sector.
La patronal propone recortes en la negociación del próximo convenio, por lo que los trabajadores del sector se han unido para decir basta e iniciar las movilizaciones con el fin de mostrar su situación.
El sector afronta el conflicto en plena campaña de verano, con entre 15.000 y 20.000 trabajadores afectados en toda la provincia después de que el convenio expirase en diciembre de 2024, aunque está vigente hasta que se alcance un nuevo acuerdo. La pandemia, según explican las centrales sindicales, hizo que los trabajadores fuesen más conscientes de la necesidad de que su contrato refleje la realidad de sus condiciones laborales.
CCOO advierte que el futuro de la hostelería gallega solo será sostenible si se basa en el empleo digno, la profesionalización y la apuesta por un modelo estratégico que sitúe en el centro a las personas trabajadoras.
La patronal niega que haya bloqueo en la negociación.
