¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 20 de agosto

Más artes escénicas con Cascarillarte

19.30 horas | El ciclo de teatro y artes escénicas Cascarillarte se traslada, en esta ocasión, a la plaza de As Conchiñas, junto al mercado, donde Assircópatas llevarán su espectáculo Abracadaver.

Plaza As Conchiñas

Arrancan las fiestas del barrio de O Castrillón

19.30 horas | La actuación de Pandeireteiras sen Fronteiras y el pregón del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, dan apertura a las fiestas de O Castrillón. Más información.

Plaza de Pablo Iglesias

Pedro Guerra y Orquesta Gaos, mano a mano

Pedro Guerra ensaya con la Orquesta Gaos para su concierto en la Semana Clásica de las Fiestas de A Coruña / Iago López / RollerAgencia

21.00 horas | Regresa con fuerza la Semana Clásica con una propuesta de singular calidad: el concierto que unirá en el escenario al cantautor Pedro Guerra y a la Orquesta Gaos con un repertorio sinfónico. Más información.

Plaza de María Pita

Concierto especial de Son de Camagüey

21.00 horas | Continúa la primera noche de verbena y fiesta en O Castrillón con la actuación especial de la agrupación de música cubana Son de Camagüey, que pondrá a bailar al barrio.

Plaza de Pablo Iglesias

Continúa la feria de artesanía

Los amantes de la artesanía pueden acercarse, una semana más, a las casetas de la feria Mostrart.

Jardines de Méndez Núñez

Más libro antiguo y de ocasión en Méndez Núñez

Continúa la Feria del libro antiguo y de ocasión, que este año cambió su ubicación habitual y ahora se emplaza frente al monumento a Curros Enríquez.

Jardines de Méndez Núñez