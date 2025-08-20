¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del miércoles 20 de agosto
La programación de las Fiestas de María Pita y los festejos en los barrios ofrecen diversas propuestas para todos los públicos, y hay más citas, así que consulta en nuestra guía cultural y de ocio todos los planes del día y elige el tuyo
Más artes escénicas con Cascarillarte
19.30 horas | El ciclo de teatro y artes escénicas Cascarillarte se traslada, en esta ocasión, a la plaza de As Conchiñas, junto al mercado, donde Assircópatas llevarán su espectáculo Abracadaver.
Plaza As Conchiñas
Arrancan las fiestas del barrio de O Castrillón
19.30 horas | La actuación de Pandeireteiras sen Fronteiras y el pregón del concejal de Cultura, Gonzalo Castro, dan apertura a las fiestas de O Castrillón. Más información.
Plaza de Pablo Iglesias
Pedro Guerra y Orquesta Gaos, mano a mano
21.00 horas | Regresa con fuerza la Semana Clásica con una propuesta de singular calidad: el concierto que unirá en el escenario al cantautor Pedro Guerra y a la Orquesta Gaos con un repertorio sinfónico. Más información.
Plaza de María Pita
Concierto especial de Son de Camagüey
21.00 horas | Continúa la primera noche de verbena y fiesta en O Castrillón con la actuación especial de la agrupación de música cubana Son de Camagüey, que pondrá a bailar al barrio.
Plaza de Pablo Iglesias
Continúa la feria de artesanía
Los amantes de la artesanía pueden acercarse, una semana más, a las casetas de la feria Mostrart.
Jardines de Méndez Núñez
Más libro antiguo y de ocasión en Méndez Núñez
Continúa la Feria del libro antiguo y de ocasión, que este año cambió su ubicación habitual y ahora se emplaza frente al monumento a Curros Enríquez.
Jardines de Méndez Núñez
