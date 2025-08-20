Si no lo leo no lo creo
Inés Hernand disfruta de Os Caneiros
ANTÓN PERULEIRO
Entre las miles de personas que celebraron Os Caneiros en la primera jira el pasado lunes por el río Mandeo había una que no pasó desapercibida para todos los que estaban de fiesta. La presentadora y artista Inés Hernand aprovechó su presencia en Betanzos para disfrutar de esta histórica celebración a bordo del Riandola. Decenas de embarcaciones subían el río y en una de ellas, tortilla en mano, estaba la televisiva madrileña, que según relató en sus redes sociales, estaba en la zona de A Coruña para participar en una nueva producción audiovisual. Además de en Os Caneiros, también publicó en Instagram su presencia en uno de los lugares más conocidos de la gastronomía betanceira, el Mesón O Progreso.
