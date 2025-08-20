Luz verde a la reforma del Eusebio da Guarda y a la del Arquivo do Reino

El instituto Eusebio da Guarda se prepara para una nueva puesta a punto para su histórico cascarón. También lo hará la sede del Arquivo do Reino de Galicia en el Jardín de San Carlos, que será objeto de obras de reparación de diferente naturaleza. Así lo ha resuelto la comisión de expertos del plan especial de la Ciudad Vieja y Pescadería (Pepri), cuyo informe favorable es obligatorio para todas las actuaciones que se desarrollen en el casco histórico de la ciudad. El órgano consultivo acaba de dar luz verde a proyectos de obras en ambos equipamientos. En el caso del centro educativo, se trata de la segunda fase de las obras de rehabilitación integral que necesita. La comisión del Pepri ha informado favorablemente el proyecto de actuaciones de la Xunta, un trámite previo a la licencia, como es el caso del centro de enseñanza, que acumula varias patologías tras 150 años en funcionamiento.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, avanzó en primavera que el proyecto para la segunda fase de la reforma ya se encontraba en marcha, y que contaba con una inversión de 2,3 millones de euros. Los trabajos dan continuación a una primera fase de la rehabilitación integral, demandada durante años por la comunidad educativa, y que se materializó tras la pandemia con obras en las cubiertas y las carpinterías exteriores, en la pintura interior, los falsos techos y las luminarias. También se mejoró el confort térmico interior y la eficiencia energética del edificio. En el caso del Arquivo do Reino de Galicia, los trabajos de mejora se centrarán, entre otros, en reparaciones en la cornisa, que hace poco presentaba grietas y otros desperfectos. La ubicación del edificio en su fachada hacia el paseo marítimo, a merced de las inclemencias del viento y la lluvia, hace necesarias actuaciones de mantenimiento para evitar su degradación.

Los expertos y técnicos del Pepri también han autorizado obras de mejora en tres entidades bancarias de los Cantones, entre las que se cuentan la reforma de la sexta planta del antiguo edificio del Banco Pastor para instalar oficinas, o una «reparación puntual» en uno de los pisos del viejo Cine Avenida, ahora espacio corporativo de Abanca, que reformó y adecuó el edificio a un nuevo uso. La entidad financiera justifica la necesidad de estas obras en la mejora de las condiciones de los trabajadores que operan en el edificio, lo que motiva el informe favorable de los profesionales del patrimonio municipal. Por su parte, el BBVA del Cantón Pequeño ha solicitado permiso para sustituir la instalación del sistema de climatización de la primera planta, a lo que la comisión Pepri ha accedido, una vez se eliminó del proyecto la pantalla acústica que se solicitaba inicialmente.

Además de estas propuestas, el proyecto básico de rehabilitación para adecuar el edificio de La Terraza como sede de la Agencia Estatal para la Supervisión de la Inteligencia Artificial (Aesia) también ha sido objeto de estudio por parte de la comisión de experto. La actuación proyectada en el edificio propone una nueva solución para adaptar la sede a los criterios de accesibilidad universal que deben estar presentes en los equipamientos públicos. La solución sustituye la rampa exterior propuesta inicialmente por una plataforma elevadora interior, tal y como informa el Concello. La comisión da el visto bueno, ya que la obra es «respetuosa con el edificio» al afectar solo a las escaleras, que no son originales. La comisión, no obstante, no autoriza la retirada de ornamentos en la fachada, que el Concello consideró que podían eliminarse al haber sido instalados en los años ochenta.

Otro de los proyectos que la Comisión del Pepri ha estudiado es el del paso peatonal entre San Agustín y Panaderas, un plan que lleva décadas en las intenciones municipales y que ahora un inversor, propietario del edificio número 19 de Panaderas, quiere reactivar con el fin de disponer de ocho viviendas. Un plan que los expertos condicionan a la incorporación de un estudio histórico y evolutivo del edificio, además del proyecto relativo a los trabajos arqueológicos. La comisión sí da luz verde, sin embargo, a la eliminación del peldaño en el acceso de la puerta, y recomienda un trazado recto para el trayecto.