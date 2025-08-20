La Mostrart ofrecerá visitas guiadas el 22 y el 29 de este mes
A Coruña
Por primera vez, la feria de artesanía Mostrart, que se celebra hasta lo 31 de agosto en los Jardines de Méndez Núñez, incorpora una actividad pensada para acercar al público el trabajo del colectivo artesano: visitas guiadas por los diferentes puestos de la feria.
Estas visitas tendrán lugar todos los viernes hasta finales de agosto, en dos turnos: una por la mañana, a las 11.30 horas, y otra por la tarde, a las 18.00 horas. Gratuitas y dirigidas al público de todas las edades.
Durante un recorrido de hora y media de duración, el público asistente podrá conocer de forma breve y amena el trabajo de cada uno de los artesanos.
