El nombre de niña bonito y poco común de moda en A Coruña: solo tiene 5 letras y apenas se escucha en España

Uno de los momentos más importantes en la vida de los padres es la elección del nombre de su futuro hijo o hija. Se tiende a buscar un nombre con fuerza, significado y brillantez. En A Coruña, como en el resto de comunidades de España, tenemos una gran riqueza de nombres propios que se mantienen como una opción con encanto.

Sin embargo, en los últimos años ha crecido el número de padres que escogen nombres extranjeros o de origen poco común para llamar a sus hijos. Mia, Noah o Rayan comienzan a ser apelativos destacados en las listas de los colegios, sin ser estos nombres típicos de nuestro país. La influencia de las redes sociales, las series de televisión o simplemente la búsqueda de originalidad hace que nombres con siglos de tradición sean reemplazados.

Mientras algunos nombres van desapareciendo poco a poco y van sustituyendo por nombres foráneos, hay quienes se resisten a desprenderse de la tradición y optan por una solución intermedia: buscar variantes modernas de un nombre tradicional.

Esto mismo ocurre con un nombre que, aunque de origen hawaiiano, deriva del hebreo y es un variante internacional del clásico María. Hablamos del nombre “Malia”. Significa “rebelde”, “amada” y, curiosamente, “estrella de mar”; todos sus significados oscilan entre el amor, la belleza y el mar.

Tan solo 108 mujeres tienen este precioso nombre de cuatro letras en España, con una edad media de 10 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE). Aunque poco común en España, Malia refleja a la perfección esa unión entre la tradición y la modernidad.

Este nombre es frecuente en Estados Unidos, siendo la hija del ex presidente americano Barack Obama una de las personas que lleva dicho antropónimo: Malia Obama. Su presencia también es notoria en Reino Unido, Canadá e Italia.

En España, aunque aún es un nombre poco común, hay zonas donde se empieza a notar esta influencia extranjera. Las Islas Canarias y la provincia de A Coruña son las regiones donde más niñas llevan este nombre multicultural.

Solo una letra le distingue de un usual nombre de España: Amalia. 22.500 mujeres tienen por nombre Amalia en nuestro país, con una media de edad de 60 años. Asimismo, la variante consigue unir a dos generaciones con estilos distintos, pero con un aire renovado.

Nombres como Malia representan esas ganas de recuperar la esencia de los nombres clásicos a través de lo foráneo. Aunque no esté entre los más comunes, cada vez son más los padres que eligen la búsqueda de originalidad sin dejar de lado la tradición familiar.