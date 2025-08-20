Nuevas obras de mejora de la red de saneamiento en Os Castros

El Concello realizará obras de mejora de la red de saneamiento municipal en Ángela Blanco de Soto, en Os Castros, en el trecho comprendido entre la calle Monte das Moas y General Salcedo Molinuevo.

El tramo cuenta con colectores antiguos. Al igual que se hizo en otras partes de la ciudad, señala el Gobierno local, se trabajará en su sustitución para instalar otras tuberías nuevas, de materiales como PVC, más adaptados a las necesidades actuales de la red. La inversión prevista es de 50.000 euros.