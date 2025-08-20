Nuevas obras de mejora de la red de saneamiento en Os Castros
A Coruña
El Concello realizará obras de mejora de la red de saneamiento municipal en Ángela Blanco de Soto, en Os Castros, en el trecho comprendido entre la calle Monte das Moas y General Salcedo Molinuevo.
El tramo cuenta con colectores antiguos. Al igual que se hizo en otras partes de la ciudad, señala el Gobierno local, se trabajará en su sustitución para instalar otras tuberías nuevas, de materiales como PVC, más adaptados a las necesidades actuales de la red. La inversión prevista es de 50.000 euros.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Un popular influencer gastronómico prueba 'el mejor marisco gallego' en este restaurante de A Coruña: 'Templo del producto
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote
- Rehabilitación de una antigua ruina en San Andrés, en A Coruña, para abrir habitaciones y pisos turísticos