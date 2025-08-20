Paros en Resonac para denunciar siete despidos

El comité de empresa de Resonac Graphite Spain de A Coruña convoca para este miércoles un paro, de 12.00 a 13.00 horas, para manifestar su rechazo a los siete despidos ejecutados el pasado 14 de julio.

Los paros ya se iniciaron a finales de julio, con una hora de duración, pero ahora los trabajadores quieren intensificar sus protestas ante la negativa de la dirección de revertir la situación.

El paro convocado para mañana hoy se realizará en el exterior de las instalaciones, en el ramal de incorporación a la planta, desde la rotonda de acceso a las zonas comerciales. Contará con la colaboración de los sindicatos CCOO y USO. El comité hace un llamamiento «a toda la ciudadanía para que se sume y muestre su apoyo».

«Reivindicamos que esta causa reciba la visibilidad que merece. En esta ocasión han sido despedidos siete compañeros, pero mañana puede ser cualquiera de nosotros», exponen en un comunicado.

El comité de empresa de Resonac exige «la readmisión inmediata de los trabajadores despedidos, la apertura de una mesa de diálogo con la empresa para buscar alternativas que eviten esta situación y la inclusión en el convenio colectivo de un artículo que establezca pasos previos antes de cualquier despido por causas objetivas».