Pedro Guerra al compás de la música clásica en María Pita

La plaza de María Pita celebra una nueva edición de la Semana Clásica, que empezará este miércoles a las 21.00 horas con la Orquesta Gaos, acompañados del cantautor canario, Pedro Guerra donde interpretarán canciones tan conocidas como Contamíname, Lazos o Debajo del puente entre otras piezas.

Fernando Briones y Pedro Guerra en un ensayo. / Iago López/Roller Agencia

El cantante hizo un sinfónico para Radio Televisión Española con motivo de los conciertos programados durante la pandemia, con arreglos orquestales de sus canciones más populares por el compositor Joan Amargós. «La Orquesta Gaos se puso en contacto con nosotros para ver si podían hacer un sinfónico con ese mismo repertorio y esos mismos arreglos», indica Pedro Guerra. «Nos pareció una buena idea poder hacerlo en verano ,en las fiestas de María Pita», indica el director de la Orquesta Gaos, Fernando Briones.

Uno de los retos para esta actuación era adaptar un repertorio pop a una partitura sinfónica. «Joan Amargós es el que ha tenido que hacer ese trabajo de arreglar y adaptar las canciones al formato sinfónico. En una canción en la que solo tienes una guitarra y la voz , hay que componer un mundo de melodías que den cuerpo a esas canciones», explica Briones. Para Guerra, son terrenos completamente diferentes. «Estoy acostumbrado a tocar solo con mi guitarra , o músicas con instrumentaciones que son más propias del pop o del folk, y de pronto es tocar con instrumentos de viento, cuerda, madera. Creo que todo músico sueña con hacer un sinfónico alguna vez», indica el cantante.

Pedro Guerra escoge un repertorio con canciones emblemáticas de discos anteriores y piezas no tan conocidas que funcionan con el estilo clásico. «En general, Amargós ha sabido encontrar una línea que funciona como un hilo conductor, hay momentos muy hermosos», dice Guerra. «Es un formato completamente nuevo, los arreglos multiplican un poco las canciones de Pedro, que son fantásticas de por sí, pero cuentan con una sonoridad y unos timbres que no suelen aparecer normalmente», indica Briones.

La Orquesta Gaos lleva participando varios años en la Semana Clásica. «Siempre hemos intentado buscar opciones que fueran un poco sorprendentes, en el sentido de que no fueran las obras que se suelen ofrecer típicamente en un auditorio», explica Briones. El año pasado colaboraron con Abraham Cupeiro, y quieren ofrecer un nuevo espectáculo junto al cantante canario. «Va a ser una noticia para el gran público, los que conocen a Pedro se van a sorprender con el formato sinfónico, porque no nos tienen acostumbrados a eso. Y a los que no lo conocen creo que también les va a gustar», señala.

El espectáculo de mañana estará compuesto por 60 músicos y un coro de 40 cantores acompañando a Pedro Guerra.