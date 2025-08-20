Personal de Resonac de A Coruña exige la readmisión de siete compañeros despedidos
Unas 200 personas se manifiestan en Agrela para reclamar «despidos no, negociación si»
Personal de Resonac se manifestó este miércoles en el polígono de Agrela para exigir la readmisión de siete compañeros despedidos. Unas 200 personas secundaron el paro, de una hora, y mostraron una pancarta con el lema «despidos non, negociación si». La convocatoria contó con la colaboración de los sindicatos CCOO y USO. Según el presidente del comité de empresa de Resonac, Fabián Martínez, este fue «el paro más multitudinario» de los que se han realizado desde los despidos ejecutados el 14 de julio.
Martínez informa de que la principal demanda de los trabajadores es que «readmitan» a los compañeros despidos. Además, el personal solicita «abrir una mesa de diálogo». El comité presentó un artículo para incorporar al convenio colectivo para que, en caso de que se repita una situación similar a la actual, «la empresa se siente a informar y buscar soluciones» antes de los despidos. «Siempre fue así. No entendemos esa manera de actuar ahora», expresa Fabián Martínez, que reconoce que, por ahora, no han tenido «ninguna respuesta» por parte de la empresa. Cuando se conocieron los despidos, Resonac alegó que la situación del mercado obliga a tomar decisiones operativas.
Según el presidente del comité, se volverán a reunir para analizar la situación y decidir si continúan con las movilizaciones. «Estamos a la espera de ver si los trabajadores aceptan las condiciones del despido», añade.
