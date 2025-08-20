El Puerto de A Coruña adaptará los muelles interiores para acoger cruceros más grandes

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha sacado a licitación la redacción de los proyectos para intervenir en los muelles de Calvo Sotelo, A Palloza y Centenario Norte. Según explican en una nota de prensa, la utilización del primero para el atraque de cruceros cada vez más grandes hace necesario preparar su adaptación ante las nuevas necesidades. Lo que espera el Puerto es analizar la necesidad de sustituir los actuales bolardos por unidades con mayor capacidad, adaptados a los futuros buques.

Por otra parte, la situación del muelle de A Palloza estará condicionada por las características que se definan en el proyecto Coruña Marítima. Por lo tanto, en la actualidad, únicamente se contempla una intervención de cara a su conservación, que incluya las actuaciones imprescindibles para garantizar la integridad estructural del muelle.

Para estos dos contratos, el presupuesto para la redacción de los proyectos es de 160.000 euros y el plazo de duración es de 6 meses.

En el caso del muelle del Centenario Norte, este miércoles también ha salido a licitación pública el proyecto para su rehabilitación estructural. El fin es abordar una intervención de carácter conservador para garantizar la integridad de este activo portuario. El presupuesto base de licitación es de casi 125.000 euros y el plazo de duración, seis meses.