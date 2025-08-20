Reabre la conexión de A Coruña con Madrid por tren: "Tenía el billete desde el viernes pasado"

Algunos de los cientos de viajeros que tuvieron que cancelar compromisos, alargar vacaciones o posponer traslados, debido al corte en la conexión ferroviaria con Madrid derivado de la devastadora ola de incendios que arrasa estos días el interior de Galicia, pudieron retomar este miércoles sus planes. El Adminstrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) reabrió la línea de Alta Velocidad entre Galicia y la capital tras cerciorarse del buen estado de la infraestructura. "Tendría que haber vuelto a trabajar a Madrid el viernes pasado, tengo el billete desde ese día. Estuve llamando estos días y me dijeron que tan pronto se abriese la circulación, podrían cambiármelo sin problema", cuenta Lucía, que este miércoles acudió puntual a la estación provisional de San Cristóbal a las 17.00 de la tarde, hora en la que se restableció definitivamente la conexión, para hacerse con el nuevo título.

Finalmente, Lucía viajó a la capital, pero no pudo hacerlo en el que, en circunstancias normales, sería el primer tren de la tarde a Madrid desde A Coruña, que sale de la ciudad alrededor de las 16.00: Adif reanudó el servicio una hora más tarde, por lo que el primer convoy que partió de A Coruña lo hizo a las 19.33 horas. "No pasa nada por esperar un poco más", comenta la usuaria.

Vista aérea de la vía férrea, a su paso por uno de los núcleos incendiados / LOC

La gestora ferroviaria atribuyó la decisión de restaurar la línea de alta velocidad ante la "evolución positiva de los incendios" que obligaron a cortar las dos líneas férreas a su paso por A Gudiña desde el pasado martes 12. Tal y como explicó la operadora pública, los viajeros que disponían de billete para ayer por la tarde no tuvieron que realizar ninguna gestión adicional.

El primer tren que cubrió el trayecto salió a las 17.10 horas desde la estación de Chamartín en dirección A Coruña, con llegada a las 20.54 horas. Desde Galicia, la primera salida fue desde la estación de Vigo-Urzáiz del AVE de las 17.25 horas. Al mismo tiempo, se mantiene el corte de la línea férrea entre Monforte de Lemos y León, debido a los incendios que rodean a O Barco de Valdeorras. No todos, no obstante, estaban del todo satisfechos con la gestión. Uno de ellos es Jaime, viajero que pasó por la terminal coruñesa por sexta vez esta semana e la tarde de ayer. "Quería devolver seis billetes a Madrid que pagué en efectivo. Vine seis veces esta semana, con sus correspondientes colas, y dicen que no me los devuelven porque no tienen efectivo. Tocará volver otra vez", comenta este viajero, que dispone de billetes por valor de hasta 80 euros cada viaje que, ahora mismo, no puede recuperar.

"Ya he puesto la hoja de reclamaciones, pero sigo sin alternativas", comenta. Tras el corte de la circulación debido a la virulencia de los incendios, Renfe calcula que son más de 50.000 viajeros los afectados por la coyuntura. "Vamos a disponer varios trenes especiales para ofrecer plazas a todos aquellos que lo necesiten por el parón de estos días. Gracias por vuestra compresión, seguimos trabajando", anunciaba el presidente de Renfe a través de las redes sociales, con el fin de posibilitar la recolocación de los usuarios afectados. En total, fueron seis las frecuencias que volvieron a circular con normalidad en esta jornada: cuatro entre A Coruña y Madrid y otras dos en la relación de Vigo con la capital.

Además, indican que reforzarán su oferta con circulaciones especiales en el arranque del servicio en los trayectos entre Madrid con Vigo y A Coruña y los de Alicante con Ourense.