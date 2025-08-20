Récord de Viñetas desde o Atlántico, con máis de 120.000 visitantes
Dous terzos estiveron na Rúa da BD e o resto nas exposicións repartidas pola cidade
A edición deste ano do festival de cómic Viñetas desde o Atlántico, que vén de rematar a súa semana grande, acadou o seu récord de público, de acordo con datos do Concello, con «máis de 120.000 visitantes», contando tanto os que se achegaron á feira como os que visitaron as exposicións repartidas pola cidade ou estiveron en charlas, obradoiros ou concertos. Sempre segundo os datos municipais, pola Rúa da BD pasaron case 80.000 persoas, e as diversas mostras organizadas polo festival municipal xuntaron a máis de 40.000.
O Goberno local considera que as cifras amosan que o «novo formato» do festival está tendo éxito e o consolida «como un referente internacional» no mundo do cómic. Entre os lugares que acollían exposicións, o máis popular en termos de número de visitantes foi o Quiosco Alfonso. Aló, a mostra Viñetas e Decibelios, con obras de Víctor Coyote, Azagra e Revuelta, Magius, Miguel B. Núñez, Cols (Olivia e Clara Cábez) e Don Rogelio J recibiu «máis de 15.000» persoas durante as 30 horas que estivo aberta a semana pasada.
Outras exhibicións recibiron «unha grande afluencia, maior que anos anteriores», que foi especialmente significativa, afirma o Concello, nas de Quino na Música, sobre o autor de Mafalda, e Astro-Ratón y Bombillita, de Fermín Solís. Ambas están situadas en Palexco, que tamén tivo unha grande concorrencia de público infantil e xuvenil «ao concentrarse nel os obradoiros para os máis pequenos do festival».
O photocall 3D instalado en Palexco, a «gran novidade deste festival», foi «todo un éxito». O Concello calcula que case 3.200 pasaron por el para obter a súa foto en 3D con Mafalda e Astro Ratón e co cartel oficial do festival de fondo. No tocante ás sinaturas de autores, a participación do público foi «masiva», con longas colas para o Premio Nacional do Cómic, Magius, ou o artista canadiense Dave Cooper. Obras como Black metal, de Magius, ou a biografía de Buenaventura Durruti, de Carlos Azagra e Encarna Revuelta, esgotáronse en todas as librarías do festival. O festival do Concello contou coa colaboración da Asociación Cultural Autobán, así como coa colaboración da Xunta de Galicia e da Deputación da Coruña e do patrocinio de Estrella Galicia.
