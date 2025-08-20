Trabajadores de la hostelería coruñesa protestan por el bloqueo del convenio

Cerca de un centenar de trabajadores del sector de la hostelería se concentraron este miércoles en el muelle de Calvo Sotelo, coincidiendo con la celebración del evento gastronómico The Champions Burger. Allí portaron una pancarta en la que se leía «no a la esclavitud en la hostelería» y gritaron consignas como «convenio digno, convenio ya» o «hostelería, escucha, estamos en lucha», para denunciar el bloqueo en las negociaciones del nuevo convenio provincial.

La protesta estuvo marcada por el reparto de octavillas a las personas que acudían al recinto y por la denuncia unánime de las tres principales centrales sindicales –CCOO, CIG y UGT– contra la pretensión de la patronal de eliminar el complemento que garantiza el 100% del salario en caso de baja médica.

José Mirás, responsable de hostelería de CCOO, explicó que el punto que mantiene paralizada la negociación es la eliminación del complemento de incapacidad temporal. «Cuando un trabajador está de baja, los tres primeros días la Seguridad Social no paga nada, del 4 al 19 cobra el 60% y a partir del día 20, el 75%. El convenio de hostelería establece que el empresario complete esas cantidades hasta el 100%. La patronal quiere suprimirlo, de modo que el empleado solo cobraría lo que le corresponde de la Seguridad Social», detalló.

Mirás recordó que este derecho está recogido en la mayoría de convenios y que sigue vigente en otras provincias gallegas como Ourense o Pontevedra. «La idea es que la gente vaya a trabajar aunque esté enferma, porque si no su salario se reduce de forma importante. Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a negociar, pero la patronal debe venir con otras pretensiones», advirtió.

Por su parte, Iago Barros, responsable de hostelería de la CIG y trabajador del sector, señaló que la última reunión de la mesa negociadora terminó en ruptura precisamente por este punto. «Intentamos que mediase el Consello Galego de Relacións Laborais, pero no fue posible. En Ourense y Pontevedra hubo acuerdo en poco tiempo, incluso con mejores condiciones. Aquí, en cambio, la patronal mantiene una postura mucho más rígida», denunció.

Barros subrayó que muchos pequeños empresarios «abren negocios sin conocer el convenio ni el sector, y ahora quieren liquidar derechos básicos». También criticó los contratos a tiempo parcial usados de manera irregular: «Se firman jornadas de 20 o 25 horas para cubrir picos de trabajo, lo que supone salarios mucho menores que los de referencia del convenio».

Desde UGT, Juan Carreira, secretario comarcal de la federación de Servicios, Movilidad y Consumo, puso el foco en la falta de actualización salarial: «El convenio finalizó el 31 de diciembre, la vida se está disparando, los precios en cafeterías, restaurantes y hoteles han subido, pero los sueldos siguen igual. Siempre dejan el salario para el final de la negociación».

Carreira criticó también la falta de implicación directa de los empresarios en la mesa: «En A Coruña negocia un abogado de la patronal. Yo no tengo nada contra él, pero deberían sentarse los propios patronos. El presidente, Héctor Cañete, no ha acudido a ninguna reunión».

Las tres organizaciones sindicales coinciden en que la negociación no está rota, pero acusan a la patronal de usar tácticas dilatorias para retrasar un acuerdo y evitar pagar atrasos. «Si no hay movimiento, habrá más concentraciones, protestas e incluso huelgas si es necesario», advirtió Mirás.

La de este miércoles ha sido la primera acción visible en A Coruña desde la paralización de las conversaciones, pero los sindicatos anuncian que habrá más en otras ciudades como Santiago o Ferrol.