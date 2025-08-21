‘As cigarreiras’, un espectáculo con 100 artistas en María Pita
A Coruña
La Banda Municipal de A Coruña y el Coro Galego Cántigas da Terra unirán fuerzas artísticas el próximo domingo 24 de agosto en la plaza de María Pita para ofrecer al público coruñés un espectáculo único: As cigarreiras.
Esa noche, más de cien artistas subirán al escenario para recrear —a través de la música y del teatro— la pionera revuelta obrera protagonizada por las cigarreras coruñesas de la Fábrica de Tabacos de A Palloza el 7 de diciembre de 1857. Isabel Risco, Victoria Pérez, Manuel Fernández, José Losada y Alberte Bello forman parte del elenco. El espectáculo es gratuito.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote