‘As cigarreiras’, un espectáculo con 100 artistas en María Pita

La Banda Municipal de A Coruña y el Coro Galego Cántigas da Terra unirán fuerzas artísticas el próximo domingo 24 de agosto en la plaza de María Pita para ofrecer al público coruñés un espectáculo único: As cigarreiras.

Esa noche, más de cien artistas subirán al escenario para recrear —a través de la música y del teatro— la pionera revuelta obrera protagonizada por las cigarreras coruñesas de la Fábrica de Tabacos de A Palloza el 7 de diciembre de 1857. Isabel Risco, Victoria Pérez, Manuel Fernández, José Losada y Alberte Bello forman parte del elenco. El espectáculo es gratuito.