El barrio de Os Castros prepara nuevas actividades para después de las vacaciones

A pocos días de despedir el mes de agosto y después de un mes cargado de fiestas en la ciudad, el barrio de Os Castros prepara una amplia programación de actividades culturales y deportivas de cara al inicio del curso lectivo para todos los públicos.

La asociación cultural y vecinal Oza Gaiteira Os Castros organizará un taller de teatro improvisado con el fin de que los participantes ganen soltura comunicativa y descubrir nuevas destrezas. El curso se impartirá los miércoles en horario de 19.00 a 20.30 horas. Las clases estarán impartidas por Jav Tink. Los interesados podrán apuntarse llamando al número de teléfono 658 056 847. Además, el mismo profesor oferta un curso de creación de cortometrajes los miércoles de 17.00 a 18.30 horas.

También preparan un taller de teatro para el mes de octubre que se impartirá los martes (de 11.30 a 13.30 horas o de 18.00 a 20.00 horas). Los socios pagarán 35 euros, y la cuota será de 40 euros para el resto. Para inscribirse deberán llamar al 619 576 776.

Por último, la asociación prepara un curso de entrenamientos sénior que tendrá lugar en el local de la asociación los lunes y miércoles a las 11.00 horas. Para más información podrán llamar al 981 298 122.