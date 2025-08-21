El barrio de Os Castros prepara nuevas actividades para después de las vacaciones
La asociación ofrece cursos de improvisación, cortos y teatro y clases deportivas para mayores
A pocos días de despedir el mes de agosto y después de un mes cargado de fiestas en la ciudad, el barrio de Os Castros prepara una amplia programación de actividades culturales y deportivas de cara al inicio del curso lectivo para todos los públicos.
La asociación cultural y vecinal Oza Gaiteira Os Castros organizará un taller de teatro improvisado con el fin de que los participantes ganen soltura comunicativa y descubrir nuevas destrezas. El curso se impartirá los miércoles en horario de 19.00 a 20.30 horas. Las clases estarán impartidas por Jav Tink. Los interesados podrán apuntarse llamando al número de teléfono 658 056 847. Además, el mismo profesor oferta un curso de creación de cortometrajes los miércoles de 17.00 a 18.30 horas.
También preparan un taller de teatro para el mes de octubre que se impartirá los martes (de 11.30 a 13.30 horas o de 18.00 a 20.00 horas). Los socios pagarán 35 euros, y la cuota será de 40 euros para el resto. Para inscribirse deberán llamar al 619 576 776.
Por último, la asociación prepara un curso de entrenamientos sénior que tendrá lugar en el local de la asociación los lunes y miércoles a las 11.00 horas. Para más información podrán llamar al 981 298 122.
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote