Cinco planes para disfrutar de A Coruña desde el mar
Solemos ver el Atlántico desde la ciudad, pero no la ciudad desde el océano. Aquí te ofrecemos varias actividades con las que puedes cambiar esta perspectiva
Conocer A Coruña en barco cambia mucho la perspectiva que se percibe desde tierra. Al ser una península, la visión que hay desde el mar es totalmente distinta dependiendo la zona desde la que se ve. Esa unión entre la ciudad y el Atlántico queda patente en casi cada esquina de cada calle. Sin embargo, no todo el mundo conoce cómo se ve la Costa Ártabra desde un barco, o todo lo que ofrece el mundo subacuático coruñés, así que te proponemos varios planes para disfrutar del mar:
Rías Altas 2
Un clásico que nunca falla, con la llegada del verano llega el Rías Altas 2 al Parrote para ofrecer paseos por la ría de A Coruña con visión de diferentes puntos de la comarca. Cada día hace salidas a las 12.00, 13.00, 16.00, 17.00, 18.00 y 19.00 horas que duran aproximadamente una hora.
El precio es de 8 euros por persona, aunque los niños menores de cinco años no pagan. Las entradas pueden comprarse online hasta 24 horas antes y en el mismo día solo en el barco y en efectivo. Eso sí, el 7 de septiembre parará hasta el próximo verano.
Bautismo de buceo
Aquellos que tienen espíritu más aventurero pueden probar a conocer los fondos del mar en el entorno de la ciudad. Los bautismos de mar, nombre que reciben las primeras inmersiones de los que se aventuran a observar la naturaleza desde otro prisma, son una posibilidad para las personas que quieren ver el mundo sumergido.
La empresa Nauga Buceo, por ejemplo, ofrece este tipo de bautismos con la posibilidad de ver de cerca el pecio del petrolero Mar Egeo, hundido en el entorno de la Torre de Hércules en diciembre de 1992, así como el Rytterholm, hundido en 1976 aunque popularmente se le conoce como "chino", puesto que ese era el origen de la única persona fallecida en ese naufragio. El precio de esta actividad es de 45 euros.
Si el deseo de conocer el mundo marino es más profundo, hay posibilidad incluso de hacer cursos más intensivos de buceo a mayor nivel.
Paseo en velero
Otro plan diferente aunque igual de chulo es dar un paseo en velero por la costa. A bordo del Punta Pragueira, un antiguo velero tradicional, Civitatis ofrece la posibilidad de dar paseos en barco para conocer desde el mar toda la costa coruñesa hasta la Marola, donde se popularizó el dicho "quen pasou a Marola, pasou a mar toda", puesto que en esta isla frente a Oleiros cambia la intensidad de la marea.
Esta actividad tiene un coste de 35 euros por persona y tiene una duración de 2 horas, en el que también se ofrece un snack a bordo.
Velero en Sada
Ya fuera de A Coruña la empresa Yumping ofrece diferentes tipos de planes para realizar a bordo. Paseos, despedidas de soltero, pasar la noche a bordo, ver la puesta de sol, así como visitas a Redes, Ares o Lorbé son distintas actividades e pueden realizar desde el puerto de Sada.
Clases de surf
Una de las grandes pasiones de los coruñeses aficionados al mar es el surf. Es habitual ver surfistas en las playas de Caión, Sabón, Orzán o Bastiagueiro en cualquier día del año, esté el día como esté.
Para probar suerte en este deporte, existen diferentes escuelas que ofrecen todo tipo de clases y cursos, para gente que quiere iniciarse o para aquellos que quieren tomárselo más en serio. Vazva, Base Surf, Prado Surf, Son do Mar o GaliSurf son algunas de las escuelas que ofrecen este tipo de servicios.
