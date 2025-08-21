A Coruña se engalana para su viaje al pasado en coche

Los descapotables clásicos, los coches de película de la década de los años 20 hasta los 60... serán los protagonistas del Rallye Teresa Herrera, que llenará la plaza de María Pita con 35 piezas automovilísticas desde este viernes hasta el domingo. La organización del evento está en manos del club Coruña Veteran Car, donde un requisito indispensable es que todos los coches que participen sean anteriores al año 1965.

Los coches convertibles o descapotables son los que más codiciados y los que más llaman la atención. «Los coches que son convertibles o descapotables son coches que siempre se cotizan más. Son más espectaculares y más raros porque las fábricas hacen muchísimas menos unidades», explica el presidente de Veteran Car, Alberto Garrido. «Hay coches de la época de Charleau de los años veinte. También son muy bonitos los de los 45-60 que son clásicos americanos», indica.

Entre todos los automóviles, se encuentran verdaderas joyas. «Hay un Corvette del año 30 que para su época era de multiválvulas, de la misma fábrica que los Duesenberg, de los que tenían los actores de Hollywood. Luego hay un Packard del año 36 o 37 que también es espectacular. Hay muy buenos coches», señala Garrido.

Además de la exposición en María Pita también hacen distintas rutas por la zona. «Salimos de María Pita, pasamos por Los Cantones, Juana de Vega y llegamos al paseo marítimo del Orzán. Iremos hasta la Torre de Hércules y volvemos por el Parrote», dice Garrido. El segundo día harán un paseo por la fraga del río Sisalde y por la tarde montarán en el crucero marítimo que pasa por la bahía de A Coruña. «El domingo por la mañana vamos al Ares indiano. Los coches que llevamos son de esa época y quedan muy bien en este tipo de fiestas, porque le dan autenticidad y vamos ya caracterizados», dice.

El Rallye Teresa Herrera está marcado en el calendario de los amantes de los coches clásicos. «Lleva haciéndose desde hace casi 40 años. A nivel español es una institución, está entre los tres o cuatro eventos más importantes del año. La gente ya está pendiente y nos tienen en cuenta, tenemos esa suerte», indica Garrido.

Esta cita es una labor de preservación de la memoria de estos vehículos. «Mucha gente solo ha visto estos coches en películas, pero nunca han visto como suena o como anda, eso también es cultura. Está bien que las nuevas generaciones vean cómo eran los coches de principios del siglo», señala. También muchos son los nostálgicos que se acercan para ver coches que formaron parte su imaginario, como el coche de su abuelo o del vecino. «Para muchos ya es una tradición», dice Garrido.