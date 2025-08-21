La cuarta visita del ‘Disney Fantasy’
El crucero Disney Fantasy, con 4.000 pasajeros y 1.450 tripulantes, recaló ayer por cuarta vez en el puerto de A Coruña. También atracó en Calvo Sotelo la embarcación Ambition, con 1.232 pasajeros y 506 tripulantes a bordo. Este jueves llega el Mein Schiff 2.
