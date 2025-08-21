Evacúan a A Coruña a un pasajero británico de un crucero cuando navegaba frente a la costa de Fisterra

El Helimer 402 acudió a su rescate

Helimer 402

Helimer 402 / CARLOS PARDELLAS

E. P.

Un pasajero británico del crucero Ventura tuvo que ser evacuado cuando navegaba frente a la costa de Galicia.

Según ha informado Salvamento Marítimo, la evacuación se debió a un problema médico y el crucero se situaba a 22 millas al este de Fisterra.

El centro de coordinación movilizó al Helimer 402, que trasladó al pasajero al aeropuerto de Alvedro donde lo esperaba una ambulancia para ser evacuado al centro hospitalario de referencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
  2. La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
  3. Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
  4. Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
  5. La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
  6. Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
  7. De alumna a maestra churrera en A Coruña
  8. El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote

Evacúan a A Coruña a un pasajero británico de un crucero cuando navegaba frente a la costa de Fisterra

Evacúan a A Coruña a un pasajero británico de un crucero cuando navegaba frente a la costa de Fisterra

Locura por ver a Luz Casal en el Monte de San Pedro: más de 10.000 personas en lista de espera

Locura por ver a Luz Casal en el Monte de San Pedro: más de 10.000 personas en lista de espera

El Puerto de A Coruña prepara la licitación de la gestión inteligente energética de Langosteira

El Puerto de A Coruña prepara la licitación de la gestión inteligente energética de Langosteira

Marineda City celebrará una fiesta de la espuma y más actividades para niños y niñas este fin de semana

Marineda City celebrará una fiesta de la espuma y más actividades para niños y niñas este fin de semana

Un vial conectará el nuevo 'megabarrio' de Monte Mero con Xuxán y A Pasaxe

Un vial conectará el nuevo 'megabarrio' de Monte Mero con Xuxán y A Pasaxe

Tres brigadistas y un bombero siguen hospitalizados en A Coruña con quemaduras, uno muy grave

Tres brigadistas y un bombero siguen hospitalizados en A Coruña con quemaduras, uno muy grave

Así será el nuevo barrio del Monte Mero de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros

Así será el nuevo barrio del Monte Mero de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros

Reabre la conexión de A Coruña con Madrid por tren: "Tenía el billete desde el viernes pasado"

Reabre la conexión de A Coruña con Madrid por tren: "Tenía el billete desde el viernes pasado"
Tracking Pixel Contents