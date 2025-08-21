Evacúan a A Coruña a un pasajero británico de un crucero cuando navegaba frente a la costa de Fisterra
El Helimer 402 acudió a su rescate
E. P.
Un pasajero británico del crucero Ventura tuvo que ser evacuado cuando navegaba frente a la costa de Galicia.
Según ha informado Salvamento Marítimo, la evacuación se debió a un problema médico y el crucero se situaba a 22 millas al este de Fisterra.
El centro de coordinación movilizó al Helimer 402, que trasladó al pasajero al aeropuerto de Alvedro donde lo esperaba una ambulancia para ser evacuado al centro hospitalario de referencia.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- De alumna a maestra churrera en A Coruña
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote