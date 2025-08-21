Evacúan a A Coruña a un pasajero británico de un crucero cuando navegaba frente a la costa de Fisterra

Un pasajero británico del crucero Ventura tuvo que ser evacuado cuando navegaba frente a la costa de Galicia.

Según ha informado Salvamento Marítimo, la evacuación se debió a un problema médico y el crucero se situaba a 22 millas al este de Fisterra.

El centro de coordinación movilizó al Helimer 402, que trasladó al pasajero al aeropuerto de Alvedro donde lo esperaba una ambulancia para ser evacuado al centro hospitalario de referencia.