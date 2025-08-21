¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del jueves 21 de agosto

Ralphie Choo se estrena en Santa Margarita

22.00 horas | El festival de música urbana Beat Out trae al Parque de Santa Margarita una de las grandes revelaciones de este género en los últimos años, Ralphie Choo, que ha colaborado con artistas como Rosalía.

Parque de Santa Margarita

Pinchadiscos de música infantil gallega

19.30 horas | Cascarillarte continúa con la actuación de Picadiscos Marifaltri.

Parque Infantil de Matogrande

Continúa la feria del Libro Antiguo

10.00 horas | Los lectores en busca de las ediciones más especiales pueden encontrarlas en alguna de las casetas de la feria del libro Antiguo en los Jardines de Méndez Núñez.

Jardines de Méndez Núñez

Concierto de la orquesta de Cámara Galega

21.00 horas | La Semana Clásica continúa hoy con la actuaciónde la orquesta de Cámara Galega, que también acompañará a la violinista americana Simone Porter.

Plaza de María Pita

La mejor artesanía en Mostrart

10.00 horas | Más de 60 talleres de artesanía, 11 de ellos de fuera de Galicia, están representados en los puestos de la feria de Mostrart.

Jardines de Méndez Núñez

Actuación de Tam Tam Go! en O Castrillón

22.00 horas | La banda clásica repasará los éxitos de su carrera y estrenará nuevas canciones en su concierto de las fiestas de O Castrillón.

Plaza de Pablo Iglesias