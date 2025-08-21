Incendios en Galicia: Tres brigadistas y un bombero siguen hospitalizados en A Coruña con quemaduras, uno muy grave

Tres brigadistas y un bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia siguen ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave. Según el parte ofrecido este jueves, 21 de agosto, por el Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), no ha habido cambios en la evolución de los cuatro heridos.

El brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave, tras sufrir quemaduras de tercer grado, con un 40 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo.

El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15 % del cuerpo e intoxicación por inhalación de humo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico grave.

Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo. Se encuentra estable, con pronóstico grave.

En la jornada del pasado lunes ingresó un bombero de 46 años, con quemaduras de segundo grado y afectación del 10 % del cuerpo. Pese a haberse intoxicado por inhalación de humo, está estable y con pronóstico grave.