Locura por ver a Luz Casal en el Monte de San Pedro: más de 10.000 personas en lista de espera
La página se saturó a las 10.00 horas debido a la gran demanda existente
La pasada semana Zara anunció que dentro de los actos por su 50º aniversario ofrecería un concierto de Luz Casal en la Cúpula Atlántica del Monte de San Pedro que está utilizando para diversos actos, además de ofrecer una instalación artística de la británica Es Devlin y una cafetería.
La reconocida cantante de Boimorto dará un concierto único en A Coruña el próximo martes 26 de agosto a las 21:00 horas. Este será el segundo después del que ofreció Myles Smith el 31 de julio.
Las entradas para el evento se podían solicitar online desde la mañana de este jueves a través de la página web de la marca de ropa, con un máximo de dos por persona. Sin embargo, conseguir un ticket se convirtió en una especie de lotería para todos los que accedieron a las 10.00 horas al portal.
La gran demanda de solicitudes que había en ese momento hizo que la página se saturase y apareciese un mensaje de "error" durante unos momentos. A los pocos minutos sí que se pudo acceder, pero quien lo hizo, al inscribirse, ya recibió el mensaje de que estaba en una lista de espera que rebasaba las 1.000 peticiones.
Pasadas seis horas desde la apertura del plazo de solicitudes ya hay más de 10.000 personas en lista de espera, por lo que un concierto que se presume que será íntimo ante unos pocos cientos de personas podría llenar grandes recintos como el Coliseum.
