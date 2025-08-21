Marineda City celebrará una fiesta de la espuma y más actividades para niños y niñas este fin de semana
Serán este viernes y sábado por la tarde
Marineda City ofrece diversas actividades dirigidas a los más pequeños de la casa dentro de su programa Summer Kids. Varias de ellas se realizarán este fin de semana, entre las tardes del viernes y del sábado.
Este viernes 22, entre las 18.00 y las 20.00 horas, en la plaza exterior, tendrá lugar una fiesta de la espuma y más juegos acuáticos para que los pequeños y pequeñas disfruten jugando y mojándose.
Además, el sábado entre las 17.00 y las 19.00 horas, en la segunda planta del complejo, habrá talleres musicales de construcción de instrumentos de percusión y viento. Esta actividad estará orientada a niños y niñas de entre 6 y 12 años y se realizará en dos turnos de 50 minutos cada uno, con 10 minutos de descanso. En cada tiempo podrán participar entre 10 y 15 pequeños. Esta es una actividad gratuita con inscripción previa.
Después de este taller se realizará la actividad Canta y Gana en la que los participantes tendrán que adivinar las canciones que suenan y podrán conseguir premios en planes de ocio.
Además, desde esta semana en el centro comercial puede visitar la exposición 'As Festas de María Pita a través dos seus carteis' que recoge con 40 carteles cómo fue la evolución de los festejos grandes coruñeses en los 175 años de historia.
