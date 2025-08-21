Monte Alto y Vioño estrenan bases de BiciCoruña con energía solar

La red de BiciCoruña crece con tres nuevas estaciones: Lonzas, Monte Alto y Vioño. Las dos últimas son las primeras en funcionar con energía solar. Sin embargo, todavía quedan bases por entrar en funcionamiento, en barrios como Novo Mesoiro y Os Rosales, que se habían anunciado para el pasado mayo y que siguen sin activarse.

Las nuevas estaciones ubicadas en la ronda de Monte Alto y en la calle José María Rivera Corral, junto al parque de Vioño, cuentan con paneles solares. Esto también ha facilitado su montaje, ya que no ha sido necesario hacer obra civil para su instalación. La concejal de Mobilidade, Noemí Díaz, explicó que la energía solar dará suministro a los anclajes, «pero no servirá para cargar bicicletas». Sin embargo, no considera que esto sea un problema, porque «hay rotación de bicis» y siempre pasarán por una base para cagarse. Además, recordó, «el tiempo medio por trayecto es de 17 minutos». Si llegado el momento se detecta mucha demanda en una base solar, esta «se puede reconvertir en base eléctrica».

Nueva estación de Bicicoruña en Vioño / Iago López / RollerAgencia

La de Vioño está próxima al polígono de Agrela, «donde trabajar más de 20.000 euros», por lo que uno de los objetivos es mejorar la movilidad. También da servicio a las viviendas del barrio, como la de la ronda de Monte Alto, ya que hasta ahora las más cercanas eran las del Aquarium y Torre de Hércules. La base de Lonzas, que es eléctrica, fue una de las que se anunció en abril para su puesta en marcha en mayo. Meses después, todavía están a la espera estaciones en Novo Mesoiro, A Zapateira, cruce entre Rúa Nova y San Andrés, O Castrillón, Barrio de la Flores y Os Rosales. «Algunas ya están instaladas y a punto de funcionar. El sistema no nos permite activar 30 a la vez», expuso Díaz, quien celebró que la red ya cuenta con 52 bases, aunque el objetivo es alcanzar las 80.

Por ahora, BiciCoruña sigue batiendo récords. En julio alcanzó los 172.000 usos. «El incremento de usos en verano ya es una tendencia. En junio y julio de 2024 se llegó a 248.000 usos, mientras que este verano fueron 336.000», analizó la concejal.

Mapa de líneas de bus

Díaz informó de que el Concello trabaja «en el nuevo mapa de líneas de bus», analizando ahora las distintas propuestas recogidas en el proceso participativo. Reconoció que barrios como Vioño van a ser «puntos clave en el desarrollo del pliego del transporte público urbano», ya que son zonas con mucho movimiento de vehículo privado, algo que se quiere evitar. Sobre la ordenanza de movilidad, indicó que se están estudiando las «decenas de alegaciones» recibidas.