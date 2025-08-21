Si no lo leo no lo creo
El ocio nocturno de Cuatro Caminos, a prueba de ‘youtubers’
ANTÓN PERULEIRO
A cualquier coruñés al que le digan que la zona de Cuatro Caminos es peligrosa, seguramente le entren ganas de soltar una carcajada. Sin embargo, una intrépida pareja de youtubers ha decidido enfundarse el chaleco de exploradores urbanos y «adentrarse» en la vida nocturna del barrio, al que describen como «uno de los más polémicos y menos explorados de la ciudad». Para quienes todavía no conocían el mítico local de la Estrella, la pareja decidió tomar una caña a su salud y seguidamente probar suerte en un restaurante de la Avenida da Sardiñeira. Una gesta digna de documental de supervivencia. Durante su «aventura urbana», relataron haber trazado una ruta que, según ellos, «pocos se atreven a pisar de noche».
