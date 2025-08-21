Panderetas y son cubano en O Castrillón

Panderetas y son cubano en O Castrillón | GERMÁN BARREIROS / ROLLER AGENCIA

Las fiestas del barrio de O Castrillón dieron comienzo ayer con un programa de actividades que abrió el grupo Pandeireteiras sen Fronteiras y cerró la agrupación cubana Son de Camagüey. Hoy continúan con actividades como el tradicional concurso de tortillas

