Panderetas y son cubano en O Castrillón
Las fiestas del barrio de O Castrillón dieron comienzo ayer con un programa de actividades que abrió el grupo Pandeireteiras sen Fronteiras y cerró la agrupación cubana Son de Camagüey. Hoy continúan con actividades como el tradicional concurso de tortillas
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- El grupo que gestiona la discoteca más famosa de A Coruña, camino del millón de euros de beneficios
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote