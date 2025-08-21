El PP presenta alegaciones a la ordenanza de playas y reclama más accesibilidad

El PP ha presentado alegaciones a la ordenanza de playas, aprobada inicialmente en junio, porque considera que es «un copia y pega de otras ordenanzas, sin considerar características propias de A Coruña y de los tiempos actuales». «Denota una falta de visión y un desaprovechamiento de la oportunidad de construir una normativa adaptada a nuestras necesidades», señalan.

El portavoz popular, Miguel Lorenzo, propone que la regulación sea efectiva todo el año, no solo en verano. «A lo largo de todo el año, nuestras playas son empleadas por multitud de colectivos por lo que la ordenanza debe mencionar servicios, derechos y obligaciones sea cual sea su temporada de uso», apunta.

Reconoce que «uno de los puntos más críticos es la falta de un compromiso normativo explícito con las personas con discapacidad». Por ello, indica que la norma «debe garantizar la accesibilidad universal en todas las playas» para lo que propone «accesos y equipamientos adaptados, itinerarios y superficies accesibles, zonas de sombra reservadas o apoyo en el acceso al agua». El PP también solicita que se permita la circulación o permanencia de perros y otros animales domésticos en el periodo estival entre las 22 y las 10 horas.