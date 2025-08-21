Estos son los reyes de la tortilla en O Castrillón
El tradicional concurso del barrio coruñés volvió a ser un éxito
El barrio coruñés de O Castrillón volvió a rendir homenaje a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía local con la celebración del XVI Concurso de Tortilla Española, una de las fiestas más esperadas dentro de las fiestas del barrio. La plaza Pablo Iglesias se llenó de ambiente vecinal en la tarde del jueves. Allí, 53 participantes presentaron sus propuestas al certamen.
El primer premio fue para Luis Fernández Gende, seguido de José Villaverde Ríos y Susana Blanco Alfonsín, que completaron el podio de esta edición. Todo ellos recibieron las tradicionales viradeiras y vales de compra en supermercados Gadis, patrocinador del concurso.
Ramiro Otero, presidente de la Asociación de Vecinos de O Castrillón, destacó la consolidación del evento: «Llevamos 16 años haciéndolo y ha crecido mucho. Este año incluso el jurado tuvo que repetir la cata porque el nivel era muy alto», comentó, recordando entre risas que él no probó ninguna de las tortillas «para que no se diga que hay interferencias».
El jurado, formado por profesionales de la hostelería, valoró diferentes aspectos, como explica el chef de Culuca, Chisco Jiménez: «Para mí lo que prima es el sabor. Hubo cinco tortillas muy igualadas y tuvimos que volver a probarlas. Algunas llevaban cebolla y otras no, aunque yo soy más del equipo sin cebolla», apuntó.
Al terminar la entrega de los premios, las tortillas participantes fueron repartidas entre los asistentes, que sumaron varios centenares de vecinos y visitantes. El ambiente festivo y la alta participación confirmaron que este concurso se ha convertido en una cita imprescindible del calendario veraniego.
