«Tocar en A Coruña es como volver a los orígenes»

Se dieron a conocer cantando en inglés con canciones como Spanish Shuffle o I come for you. ¿Por qué cambiaron al castellano?

Nosotros empezamos cantando en inglés porque nos fuimos a vivir con mi madre en la adolescencia a Londres. Como cantábamos y habíamos aprendido inglés lo vimos como algo que nadie hacía en ese momento y fue un éxito. Pero volvimos al castellano porque en los conciertos notábamos que faltaba un poco de comunicación con el público. La gente lo pasaba bien, pero no cantaba las canciones.

A pesar de los cambios de integrantes o de idioma, la gente les sigue apoyando.

Hemos sido un grupo que ha dado calidad con canciones que seguían temáticas muy sinceras. Cantábamos con mucha sinceridad sobre lo que estaba pasando en nuestro país en ese momento, en nuestra ciudad, en nuestro entorno. Y creo que eso la gente lo valora y por eso sigue ahí. Hemos sido un grupo sincero, honesto y con buena gente.

¿Cómo es trabajar con su hermano Javier en la misma banda ?

Él es mi hermano mayor y le tengo mucho respeto. Al final siempre nos hemos llevado bien en el trabajo, cada uno tiene su papel en el grupo. Eso ha hecho que hayamos estado tantos años juntos, pero también hemos tenido alguna pelea, en todos los sitios cuecen habas.

Ahora están trabajando en un nuevo álbum del que ya han sacado algún adelanto como Pájaros que vuelan bajo. Da la sensación de que este disco va a seguir una línea nostálgica.

Hemos cogido fotos de la infancia, de la adolescencia para que la gente vea la evolución que ha tenido la banda. Pero en cuanto a temática y al sonido no es nostálgico. A lo mejor hay una vuelta a los 70 con sonidos más analógicos, pero digamos que es un poco lo que ha sido la banda siempre. El álbum tendrá canciones muy diferentes, pero luego tendrá sentido una vez que estén todas juntas.

¿Qué espectáculo tienen preparado para este jueves?

Va a ser una panorámica de toda nuestra carrera, donde cantaremos casi todos los clásicos y también estrenaremos algunas canciones nuevas. Va a ser un concierto muy participativo, hacemos que la gente cante los estribillos. Creo que va a ser un concierto disfrutón y que a la gente le va a gustar.

¿Qué significa para ustedes volver a A Coruña y formar parte de las fiestas de María Pita?

Para nosotros es un reencuentro muy emocionante, porque una de las primeras actuaciones que tuvimos en nuestra historia fue en las fiestas de María Pita, donde hicimos un concierto con Cómplices y Luz Casal, que cerraba ese espectáculo. Fue cuando estábamos empezando sobre 1988 o 1989, fue algo especial porque fue uno de los primeros conciertos de nuestra vida, es como volver a los orígenes.