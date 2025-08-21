Así se verá el nuevo barrio de Monte Mero desde diferentes puntos de A Coruña

El futuro desarrollo urbanístico de Monte Mero, el nuevo barrio de A Coruña en el que la Xunta planifica 771 viviendas libres y 3.254 protegidas, avanza con una propuesta que busca, según los redactores del proyecto, equilibrar la creación de un gran barrio residencial con la preservación del entorno paisajístico. La documentación elaborada en el marco del Proxecto de Interese Autonómico (PIA) resalta que, pese a la magnitud de la actuación, la elevación natural del monte y su vegetación actúan como elementos de integración visual con el conjunto de la ciudad y la ría de O Burgo.

El documento, elaborado por el estudio de arquitectura Fernández Carballada y Asociados, recoge una visión de los puntos de mayor visibilidad que identificó, seleccionando los que cuentan con mayor presencia visual de intervención, y, en consecuencia, mayor interés en las condiciones de planificación, ordenación y gestión. Estos son la ría de O Burgo, Palavea, Monte Alfeirán, el campus de Elviña, la Torre de Hércules Monte Martelo o Santa Margarita.

Vistas desde Santa Margarita. | LOC

En el conjunto paisajístico de la ría de O Burgo, el documento señala que se observa un fondo escénico con un perfil «muy homogéneo» con transiciones «entre el propio relevo, su armazón y la silueta urbana de la zona». Para el estudio de arquitectura, esto pone en evidencia la baja «fragilidad visual» de la zona y subraya la necesidad de ordenar los volúmenes edificatorios con cautela, evitando un impacto excesivo sobre la franja litoral.

El informe también destaca la importancia visual paisajística desde la vertiente sur, que adquiere especial importancia el paisaje desde la zona urbana de Palavea, desde el acceso a la ciudad por la autopista AP-9 y desde el conjunto formado por los núcleos de Elviña, Castro de Elviña y Campus Universitario.

El documento expone que la prolongación del tejido urbano hacia Monte Mero se entiende como un proceso que «forma parte del crecimiento natural y lógico de la ciudad en su proceso de consolidación y llenado de los vacíos urbanos existentes» en la ciudad. De hecho, apunta que los volúmenes edificados surgen como la continuación de la trama urbana de la ciudad, «en especial del nuevo barrio colindante de Xuxán».

En lo que se refiere a la vista desde la Torre de Hércules, Monte Martelo o Santa Margarita, el estudio destaca que las superficies de visibilidad «son reducidas y coinciden mayoritariamente con los tejados de las edificaciones». Desde estas zonas visuales, la propuesta del ámbito del PIA se entiende «como parte del crecimiento natural de la misma».

Vistas desde la Torre de Hércules. | LOC

Recomendaciones

Los informes técnicos recomiendan que el desarrollo de Monte Mero se integre de forma cuidadosa en el paisaje, aprovechando la elevación natural y la vegetación existente como elementos de transición visual, y disponiendo las edificaciones de manera escalonada en altura para reducir el impacto sobre la ría de O Burgo y los accesos a la ciudad.

Por otro lado, el documento realizado por el estudio de arquitectura aconseja reforzar la continuidad urbana con el entorno de Xuxán y Palavea, garantizar la presencia de grandes zonas verdes que actúen como espacios de respiro, además de soterrar los tendidos eléctricos y cableados para evitar la contaminación.

