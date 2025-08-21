La Xunta prevé un vial en Monte Mero que conecte con Xuxán y A Pasaxe

El nuevo barrio que se va a crear en Monte Mero necesitará de nuevos viales de conexión con su entorno. Según el proyecto que la Xunta acaba de presentar a evaluación ambiental, el plan es crear un vial a modo de cinturón urbano que conecte con Xuxán, la Ciudad de las TIC y la avenida de A Pasaxe. Contará con un acceso directo de entrada y salida a Alfonso Molina, avenida que está actualmente en proceso de reforma para su ampliación y que da acceso a la AP-9.

Este nuevo cinturón conectará con la calle Galán —en Xuxán— y la avenida de Montserrat —llegando a Pedralonga—, lo que dará acceso A Pasaxe, una de las principales entradas y salidas a la ciudad. A partir de este vial, se dispondrá otro que conecte con la calle Carré Alvarellos —también en Xuxán— y conforme un anillo de tráfico rodado en el interior del ámbito, es decir, rodeando el barrio.

Se trata, según el documento, de un «sistema vial jerarquizado y ordenado, que se comunica con la trama urbana existente, favoreciendo la movilidad urbana interior de la ciudad y conectando el sector con los viales principales situados en el perímetro de forma directa», lo que favorece la conectividad.

Así, Monte Mero, que tendrá hasta 3.254 pisos protegidos y 771 viviendas libres, se convertirá en una especie de superisla, con una red vial coordinada junto con espacios libres e itinerarios peatonales y carril bici. El proyecto destaca que «se prioriza al peatón y al transporte sostenible, reduciendo el espacio destinado a vehículos y fomentando la creación de espacios públicos de calidad».

El diseño de la red viaria del futuro nuevo barrio de A Coruña responde a tres objetivos: reducción del tráfico y de la superficie urbanizada, limitando el acceso de vehículos privados al interior de la superisla, permitiendo solo tráfico local y de servicios; prioridad peatonal, con aceras amplias, zonas de juego y estancia y buena accesibilidad; y calidad ambiental y del aire, con más zonas verdes y árboles.

Dentro del barrio, el sistema vial se completará con las carreteras y caminos que ya existen, pero se crearán nuevos itinerarios peatonales y carriles bici. En total, la red vial propuesta suma una superficie total de 61.345 metro cuadrados, lo que posibilita la ejecución de un total de 979 plazas de aparcamiento públicas dentro del ámbito. Diez de ellas se destinarían a personas con movilidad reducida.

Zonas verdes

En la zona más cercana a Pedralonga, la Xunta proyecta un gran parque de unos 90.400 metros cuadrados, casi el doble de lo que ocupa Santa Margarita, que ya figura en el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PGOM). Los jardines de Méndez Núñez tienen algo menos de 15.000 metros cuadrados.

A partir de este parque, que domina la entrada a la ría de O Burgo en la ciudad, nacerá una red de espacios libres que se extenderán por el barrio, entre las manzanas residenciales de Monte Mero.

Habrá zonas verdes hacia Xuxán y la Ciudad de las TIC, con el objetivo de hacer itinerarios peatonales y carriles bici que generen continuidad de todo el conjunto de la ciudad.

Además, los espacios libres más próximos a Alfonso Molina y A Pasaxe se utilizarán como colchón ambiental del ámbito hacia las principales vías urbanas de circulación, como una barrera protectora.

De todos modos, según indica la Xunta, el sistema de espacios libres y el de equipamiento propuestos «permite una gran flexibilidad a la hora de configurar espacios de menor o mayor superficie», ya que son sistemas que se pueden adaptar en fase de desarrollo del Plan de Interés Autonómico (PIA), cuya redacción ya ha encargado el Gobierno gallego.