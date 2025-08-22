Bomberos de A Coruña y Arteixo se movilizan por un incendio forestal en Vío
El humo es visible desde varios barrios de alrededor
Bomberos de A Coruña y Arteixo se movilizan desde antes de las 15 horas por un incendio forestal en el límite entre ambos concellos a la altura del polígono de Vío y cerca de la cantera situada del lado del concello arteixán .
Según fuentes del cuerpo de emergencias, el incendio, que es visible desde varios barrios de alrededor, está próximo a ser controlado. En él trabaja también un helicóptero contra incendios que carga agua en el embalse de Meicende.
Además, en Novo Mesoiro, los Bomberos solicitaron retirar coches próximos a una explanada en la pista de baloncesto para poder dejar paso a los vehículos de emergencias.
