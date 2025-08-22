Los brigadistas y el bombero heridos en Galicia siguen ingresados en A Coruña, uno de ellos muy grave

Los tres brigadistas y el bombero que sufrieron quemaduras en las labores de extinción de incendios en Galicia siguen ingresados en el hospital de A Coruña, uno de ellos con pronóstico muy grave y otro evoluciona favorablemente.

Según el parte ofrecido este viernes por el Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (Chuac), el brigadista de 18 años se encuentra estable, pero su pronóstico es muy grave, tras sufrir quemaduras de tercer grado, con un 40 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo.

El brigadista de 23 años que sufre quemaduras de segundo grado, con una afectación del 15 % del cuerpo, evoluciona favorablemente, aunque con pronóstico reservado. En su caso, la intoxicación por inhalación de humo ya está resuelta.

Otro de los brigadistas heridos, de 25 años, también tiene quemaduras de segundo grado, con un 15 % de su cuerpo afectado, e intoxicación por inhalación de humo en proceso de resolución. Actualmente se encuentra estable, con pronóstico grave.

El bombero, de 46 años, que tiene quemaduras de segundo grado y afectación del 10 % del cuerpo, está estable aunque con pronóstico grave, pero la intoxicación por inhalación de humo ya está resuelta.

Los cuatro están ingresados en el hospital de A Coruña.