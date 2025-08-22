El Centro de Iniciativas Mans entre los mejores viveros del país

El Centro de Iniciativas Empresariales Mans de A Coruña se sitúa como el tercer mejor vivero mediano de empresas de España, según el Ranking Funcas. El centro gestionado por la Fundación Paideia Galicia escala tres posiciones con respecto al año pasado.

Funcas destaca especialmente el trabajo del CIE Mans en el ámbito del acompañamiento personalizado y premia su capacidad para facilitar a consolidar proyectos. Desde la Fundación Paideia Galicia destacan su puesta en valor por la economía social y la sostenibilidad, algo que hace que el centro coruñés «se posicione como un vivero de empresas con un valor diferencial». Para la fundación, «estos resultados evidencian el valor del trabajo realizado desde el Centro de Iniciativas Empresariales».

El CIE Mans fue creado en 2004 por Rosalía Mera. Cuenta con oficinas, salas de reunión, formación y ocio, gimnasio, comedor y cafetería, además de Estudios Mans, un estudio de grabación y plató audiovisual que acoge a artistas de sectores como la música o la danza.