Condenado con 1.000 euros por chocar ebrio en Juan Flórez
La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a un hombre por colisionar su vehículo contra otro turismo estacionado en la calle Juan Flórez bajo los efectos del alcohol a una multa de 1.000 euros. El suceso se produjo el 28 de febrero de 2022 después de que el hombre ingiriese bebidas alcohólicas que «afectaban a sus facultades de atención y reflejos y, por ende, a su capacidad para la conducción», según indicó su defensa en el recurso su apelación, que fue desestimado. El conductor circulaba con el coche de un allegado y colisionó el vehículo en un tramo con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y ocasionó un fuerte impacto en el vértice trasero izquierdo de otro coche que, a su vez, se desplazó hacia la acera ocasionando desperfectos en el mástil de una señal vertical indicativa de plaza para personas con movilidad reducida.
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- De alumna a maestra churrera en A Coruña
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote