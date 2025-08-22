Condenado con 1.000 euros por chocar ebrio en Juan Flórez

La Audiencia Provincial de A Coruña condenó a un hombre por colisionar su vehículo contra otro turismo estacionado en la calle Juan Flórez bajo los efectos del alcohol a una multa de 1.000 euros. El suceso se produjo el 28 de febrero de 2022 después de que el hombre ingiriese bebidas alcohólicas que «afectaban a sus facultades de atención y reflejos y, por ende, a su capacidad para la conducción», según indicó su defensa en el recurso su apelación, que fue desestimado. El conductor circulaba con el coche de un allegado y colisionó el vehículo en un tramo con límite de velocidad de 30 kilómetros por hora, y ocasionó un fuerte impacto en el vértice trasero izquierdo de otro coche que, a su vez, se desplazó hacia la acera ocasionando desperfectos en el mástil de una señal vertical indicativa de plaza para personas con movilidad reducida.

