Estados Unidos sobre ruedas por Alfonso Molina

Casi dos meses después de que muchos estadounidenses celebrasen con orgullo el Día de la Independencia, ese mismo espíritu se hizo notar esta semana por Alfonso Molina, concretamente en la salida de A Zapateira. Y es que un conductor llevaba la bandera de Estados Unidos 'tatuada' en su coche.

Azul, blanco y rojo, los mismos colores que escogió Kieślowski para dar nombre a su famosa trilogía, fueron los elegidos por el conductor del turismo para tunear su coche de arriba a abajo con la bandera del país. Una decisión estética y patriótica que no pasó desapercibida entre el resto de conductores y vecinos de la zona, que incluso sacaron sus móviles para inmortalizarlo.