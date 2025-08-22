Si no lo leo no lo creo
Estados Unidos sobre ruedas por Alfonso Molina
ANTÓN PERULEIRO
Casi dos meses después de que muchos estadounidenses celebrasen con orgullo el Día de la Independencia, ese mismo espíritu se hizo notar esta semana por Alfonso Molina, concretamente en la salida de A Zapateira. Y es que un conductor llevaba la bandera de Estados Unidos 'tatuada' en su coche.
Azul, blanco y rojo, los mismos colores que escogió Kieślowski para dar nombre a su famosa trilogía, fueron los elegidos por el conductor del turismo para tunear su coche de arriba a abajo con la bandera del país. Una decisión estética y patriótica que no pasó desapercibida entre el resto de conductores y vecinos de la zona, que incluso sacaron sus móviles para inmortalizarlo.
- Así será el nuevo barrio de A Coruña: torres de hasta 12 pisos y un parque de 90.000 metros
- La hostelería pone un pie en O Parrote tras diez años de intentos frustrados
- Una pastelería clásica de A Coruña reabre en el barrio de Elviña con sabores argentinos
- Las fiestas de A Coruña no han acabado: 7 planes que no te puedes perder en agosto
- La lluvia regresa a A Coruña tras casi un mes
- Novedades en la Romaría de Santa Margarida: el concierto de Gala i Ovidio no se celebrará en el auditorio del parque
- De alumna a maestra churrera en A Coruña
- El Puerto de A Coruña saca a concurso la obra del edificio de vestuarios y hostelería junto a la plataforma de baños de O Parrote