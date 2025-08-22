El fútbol sala de O Ventorrillo apuesta por la cantera femenina

El Distrito Ventorrillo, club de fútbol sala del barrio coruñés, presentó este jueves su nueva directiva en un acto abierto al público. Allí anunciaron que una de las novedades para esta temporada será la creación de equipos de categoría alevín e infantil en su sección femenina. La base y la cantera serán los pilares del club, que en categoría sénior, tanto masculina como femenina, tiene como objetivo luchar por el ascenso después de consolidarse.