Herido el conductor de una furgoneta tras chocar contra otra en Cuatro Caminos

Un accidente en Fernández Latorre, a la altura de la óptica Castro, dejó un herido que fue trasladado al Chuac. El suceso ocurrió poco antes de las 17.00 horas de la tarde de este jueves. Por motivos que se desconocen, y que está investigando la Policía Local, el conductor de una furgoneta que circulaba en sentido hacia la glorieta de Cuatro Caminos, se cruzó y colisionó contra otra furgoneta que estaba aparcada en sentido contrario.

La persona herida, un varón de 63 años, era el conductor del vehículo que estaba en marcha, puesto que el estacionado estaba sin ocupantes. Se lo llevó un ambulancia del 061 al Hospital de A Coruña en estado leve.