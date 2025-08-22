¿Qué hacer hoy en A Coruña? Agenda del viernes 22 de agosto

Fiestas en O Castrillón

Desde las 10.00 horas | Las fiestas de O Castrillón continúan con una alborada con Son D’Aquí, intercambio de libros, juegos tradicionales y una verbena con la orquesta Los Players.

Plaza de Pablo Iglesias

Visita guiada en la feria Mostrart

11.30 horas | Durante hora y media el público interesado podrá recorrer los puestos de la feria de Mostrart y conocer de forma amena a los artesanos y el trabajo detrás de cada pieza expuesta en su caseta.

Jardines de Méndez Núñez

Rally Teresa Herrera de coches clásicos

Exposición de los coches participantes en el Rallye Teresa Herrera. / Carlos Pardellas

16.00 horas | El primer día del evento de automóviles clásicos empieza con rutas saliendo de la plaza de María Pita y hasta el paseo marítimo. Más información.

Plaza de María Pita

Fiesta de la espuma en Marineda City

18.00 horas | Los más pequeños podrán disfrutar de una fiesta de la espuma y juegos acuáticos en la plaza exterior.

Marineda City / Baños de Arteixo, 43

Pregón del Álex Bergantiños

21.30 horas | El exfutbolista del Dépor dará el pregón para las fiestas en Sagrada Familia. Antes habrá una actuación de Peter Punk a las 19.30 horas y la noche terminará con la verbena de la orquesta Eureka. Álex Bergantiños es el encargado del pregón de las fiestas del barrio donde creció. No te pierdas esta entrevista en la que nos cuenta lo que supone para él ser el pregonero: "En los 90 había muchos problemas de droga, el fútbol de barrio nos alejaba de ahí".

Parque de San Rosendo