«Nunca máis» contra el fuego

Centenares de personas se manifestaron se manifestaron en la tarde de ayer en el Obelisco para protestar contra la ola de incendios que sufre la comunidad desde hace semanas. La plataforma Por un monte galego con futuro convocó 26 concentraciones que se celebraron de forma simultánea en distintos puntos de Galicia a las 20.00 horas de este jueves.

El objetivo de la concentración era denunciar que «la actual plaga de incendios que está padeciendo Galicia es consecuencia directa de una política forestal que acaba quemando nuestros montes y casas», señalaba la plataforma que organizó las concentraciones en varias localidades gallegas.

La protesta contó con el respaldo de varias entidades y formaciones, entre ellas, la Confederación Intersindical Galega (CIG), el BNG y Galiza Nova, que portaron pancartas y banderas durante la concentración.

En la concentración de A Coruña se pudieron leer algunas pancartas con el lema «nunca máis» que se popularizó durante la tragedia del Prestige. Los asistentes realizaron cánticos contra la Xunta de Galicia personificados en la figura de Alfonso Rueda, al que acusaron de «obedecer a Ence», la empresa líder en la producción de celulosa con sede en Pontevedra. Los centenares de personas que se concentraron en el Obelisco también pidieron la dimisión del presidente de la Xunta de Galicia por la gestión de la crisis de los incendios.

La concentración estuvo respaldada por gente de todas las edades, incluyendo a un pequeño que iba vestido como bombero, que en estos días emergen como figuras heroicas por su labor.

Las protestas son una respuesta «a la tragedia ambiental, social, cultural y económica que provoca el fuego, además de evidenciar que, entre las múltiples causas de su origen, como el cambio climático, el abandono del rural y la apuesta por el monocultivo de especies pirófitas, también influye la política que se está llevando a cabo desde las administraciones. La verdadera política forestal pasa por tener un monte sostenible», explicaban previamente desde Por un monte galego con futuro.