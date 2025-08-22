Una mochila abandonada activa el protocolo de amenaza de bomba en A Coruña

Una falsa alarma de bomba obligó a cortar la circulación de los viandantes por la pasarela de Alfonso Molina que conecta el barrio de Os Mallos con la estación de autobuses.

Los hechos se originaron después de que apareciera una mochila abandonada en una marquesina, lo que levantó sospechas. Los Técnicos Especialistas en Desactivación de Artefactos Explosivos de la Policía Nacional (TEDAX) se desplazaron hasta la zona para manipularla.

Finalmente, la mochila estaba vacía y todo fue una falsa alarma. Una vez comprobado y desaparecido el peligro, los viandantes pudieron volver a circular por la zona.